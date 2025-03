Eva Mendes widmet ihrem verstorbenen Bruder rührende Worte

Eva Mendes (51) hat nun auf Instagram rührende Worte über ihren verstorbenen Bruder Carlos geteilt. In einem emotionalen Post erinnerte die Schauspielerin an seinen Geburtstag am 2. April und den bevorstehenden neunten Todestag, der ebenfalls in diesem Monat liegt. Carlos verstarb 2016 im Alter von 53 Jahren an Krebs. Zu den geteilten Fotos gehörten Bilder von Eva in einem Wald, in dem sie kleine "Zeichen" suchte, die sie an ihren Bruder erinnerten, darunter ein herzförmiger Stein. "Ich fange an, überall Herzen zu sehen und fühle ihn an diesen Tagen besonders stark", schrieb Eva zu den Bildern.

Der April bringt für Eva nicht nur schmerzvolle, sondern auch freudige Erinnerungen. Knapp zwei Wochen nach dem Tod ihres Bruders erlebte sie im selben Monat 2016 die Geburt ihrer jüngsten Tochter Amada Lee, wie sie in ihrem Post reflektierte. Bereits 2019 sprach Eva im People Magazine über den Verlust und die Geburt im selben Monat. Sie verriet: "Gott sei Dank wurde mein Baby eine Woche nach seinem Tod geboren. Es gab also etwas, das mich vorantrieb. Es hatte etwas Poetisches." Ihre Follower reagierten mit tröstenden Kommentaren und boten Unterstützung in dieser schweren Zeit. Ein Follower schrieb: "Er zeigt dir, dass er immer bei dir ist."

Gemeinsam mit Ryan Gosling (44) hat Eva zwei Töchter: die achtjährige Amada Lee und die zehnjährige Esmeralda Amada. Abseits des Hollywood-Rummels lebt das Paar ein sehr privates Leben. Nachdem sie sich am Set von "The Place Beyond the Pines" kennengelernt hatten, konzentriert sich Eva heute vor allem auf ihre Familie, während Ryan weiterhin seiner Karriere nachgeht. Nach Carlos' Tod ehrte Ryan seinen Schwager bei der Oscar-Verleihung 2017 und lobte Eva für ihre Stärke. Für ihre Familie hat sie ihre Filmkarriere zurückgestellt, einen Schritt, den sie nie bereut hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Eva Mendes, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / evamendes Eva Mendes bei der Fashion Week in Mailand 2024

Anzeige Anzeige