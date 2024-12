So stylish geht Eva Mendes in Beverly Hills zum Mittagessen

Eva Mendes (50), die aus Filmen wie "Ghost Rider" und "Hitch - Der Date Doktor" bekannte Schauspielerin, wurde am Donnerstag beim Mittagessen im Promi-Restaurant E. Baldi in Beverly Hills gesichtet. Sie zeigte sich in einem mühelos schicken Look und beeindruckte nicht nur mit ihrem Stil, sondern auch mit ihrer Großzügigkeit. Bei der Abholung ihres Autos wurde sie gesehen, wie sie dem Parkservice des Restaurants ein Trinkgeld von umgerechnet 95 Euro gab. Nach dem entspannten Lunch setzte sie ihren Tag fort und hinterließ damit einen bleibenden Eindruck bei den Anwesenden.

Wie Schnappschüsse der Daily Mail zeigen, trug Eva ein kurzärmeliges, schwarzes Kleid, das bis zu ihren Knöcheln reichte, kombiniert mit einer farbenfrohen Jacke und einem Hut mit Leopardenmuster, der ihre welligen, braunen Haare umrahmte. Dazu trug sie schwarze Stiefeletten mit Absatz und große Creolen. In einem Interview mit dem Magazin People im Mai bezeichnete sie ihren persönlichen Stil als inspiriert von den "Golden Girls" im kubanischen Flair und sagte: "Ich liebe fließende Kleider, wickele mein Haar gerne ein und trage große Ohrringe." Sie fügte hinzu: "Ich habe nicht mehr das Bedürfnis, irgendetwas zu zeigen. Vielleicht liegt es daran, dass ich [Kinder] habe."

Im März feierte Eva ihren 50. Geburtstag und sprach in einem Interview mit der britischen Zeitung The Times über das Älterwerden. Sie verriet, dass sie sich immer noch "sexy" fühlt und erklärte: "So wie mein Mann mich ansieht, denke ich manchmal: 'Oh mein Gott'." Sie betonte, dass viel von dem, was sie fühlt, ein Spiegel dessen ist, was er ihr gibt. Eva und Ryan Gosling (44) sind seit 2011 ein Paar, nachdem sie sich bei den Dreharbeiten zu "The Place Beyond the Pines" kennengelernt hatten. 2022 bestätigte sie, dass sie heimlich geheiratet haben. Gemeinsam haben sie zwei Töchter, Esmeralda und Amada, die zu Hause unterrichtet werden. Eva ist es wichtig, ihre Kinder von Smartphones und sozialen Medien fernzuhalten, um sie zu schützen. Sie sagte: "Ich halte es für extrem, meine Kinder einfach ins Internet zu lassen. Das ist für mich so, als würde ich sie nachts alleine auf die Straße schicken."

Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling, 2012

Instagram / evamendes Eva Mendes vor Ryan Goslings Oscar-Kabine

