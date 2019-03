Tschau, Eric Stehfest (29)? Nachdem der Schauspieler seinen Ausstieg bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten bereits vor einiger Zeit angekündigt hatte, war es gestern scheinbar bereits so weit: In der Folge vom 7. März versuchte seine Serienfigur, mit Sprengstoff eine Stahltür zu öffnen und löste damit ein regelrechtes Flammen-Inferno aus. Obwohl der Ausgang des Szenarios erst in den kommenden Folgen aufgelöst wird, besteht Grund zur traurigen Annahme: Diese dramatischen Szenen waren womöglich bereits seine letzten!

Im Interview mit Bunte berichtete Eric von seinem bevorstehenden Serien-Ausstieg. Dabei offenbarte er den Wunsch, "dass man so einen Kreis schließt." Da seine Figur damals als Aktivist bei der Serie eingestiegen ist, hat er nun auch einen kämpferischen Abgang für seine Rolle im Kopf. "Dass wir das mit dem Kampfgeist, mit dieser Lust, etwas zu bewegen und zu aktivieren, auch beenden", beschrieb der 29-Jährige seine Vorstellung.

Achtung, Spoiler!

Ob das Feuer-Inferno also tatsächlich bereits Erics letzte Szene war? Immerhin hätte der Sender damit wohl seinen Traum zum Serien-Aus erhört. Auch in der TV-Vorschau des Senders deutet alles darauf hin: Die Serienfigur Chris wird das Feuer-Drama wohl nicht überleben und Eric damit endgültig aus der Serie verschwinden.

MG RTL D / Rolf Baumgartner Lilly (Iris Mareike Steen) und Chris (Eric Stehfest) bei GZSZ

MG RTL D / Rolf Baumgartne Philip (Jörn Schlönvoigt) und Chris (Eric Stehfest) bei GZSZ

MG RTL D / Rolf Baumgartner Sunny (Valentina Pahde) und Chris (Eric Stehfest)

