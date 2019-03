Eine wahre Naturschönheit! In den 80ern und 90er gehörte Cindy Crawford (53) zu den bekanntesten Models der Welt. Nicht nur ihr perfekter Körper, auch ihr Markenzeichen-Muttermal brachten der heute 53-Jährigen zahlreiche Model-Jobs ein. Mittlerweile erobert ihre Tochter Kaia Gerber (17) als gefragtes Nachwuchsmodel die Laufstege der Welt. Doch auch Model-Mama Cindy kann sich noch immer sehen lassen – und zeigt sich jetzt faltenfrei!

Im gemütlichen Kuschel-Look präsentiert sich Cindy ihren Followern ganz natürlich und ohne Make-up auf Instagram. Kopf an Kopf liegt sie mit ihrem Hündchen für einen Mittagsschlaf auf der Couch – und überrascht mit einem unglaublich natürlichen Look! Trotz ihres Alters scheint das ehemalige Supermodel noch faltenfrei zu sein. Nicht einmal eine Bearbeitung mit Photoshop ist nötig! Das sehen scheinbar auch ihre Follower so. Fleißig kommentieren sie unter dem Bild: "Wunderschön, obwohl verschlafen", oder: "Wunderschön und mit wunderschöner Haut gesegnet."

Von nichts kommt nichts: Cindy sieht auch mit über 50 noch super aus. Doch für ihren Körper trainiert sie hart. Im Netz gibt sie ihren Fans immer wieder Einblicke in ihr Trainingsprogramm. Mal zeigt sie sich in einem Video auf dem Laufband, mal macht sie Squats – und das Work-out scheint sich bezahlt zu machen.

Lia Toby/WENN.com Cindy Crawford und Kaia Gerber bei den The British Fashion Awards 2018

Instagram / cindycrawford Cindy Crawford, Supermodel

Instagram / cindycrawford Cindy Crawford, Mannequin

