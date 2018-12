Kaia Gerber (17) tritt in Mamas Fußstapfen! Schon länger ist klar: Die 17-Jährige hat viel mit ihrer Supermodel-Mutter Cindy Crawford (52) gemeinsam. Kaia modelt bereits seit sie zehn Jahre alt ist und wurde dabei von Marken wie Marc Jacobs (55), Alexander Wang (34) und Prada gebucht. Zuletzt brachte sie mit Karl Lagerfeld (85) sogar eine eigene Modekollektion heraus. Für so viel Erfolg wurde Kaia jetzt der Titel "Model Of The Year" verliehen und zur Gala brachte sie ihre berühmte Mama gleich mit!

Wie der britische Standard berichtet, wurde Kaia der Titel im Rahmen der diesjährigen British Fashion Awards verliehen. In der Vergangenheit wurden Models wie Kate Moss (44), Lily Cole (30) und Cara Delevingne (26) ausgezeichnet – doch Kaia ist das jüngste Model, dem diese Ehre je zuteil wurde. Mit zur Verleihung nahm der Teenager nicht nur Mama Cindy: Papa Rande Gerber (56) und ihr ebenfalls modelnder Bruder Presley Gerber (19) waren mit von der Partie. Für den Anlass trug die 17-Jährige eine silber-schwarze Alexander-McQueen-Robe, die viel Haut zeigte.

Das war übrigens nicht das erste Mal, dass Cindy ihren schönen Nachwuchs zu wichtigen Events begleitete. Bei der Paris Fashion Week saß die 52-Jährige in diesem Jahr ebenfalls im Publikum, um ihre Tochter auf dem Laufsteg anzufeuern.

WENN

Lia Toby/WENN.com Kaia und Presley Gerber in London

Lia Toby/WENN.com Rand Gerber , Cindy Crawford, Kaia und Presley Gerber

