Wie geht es Jimmy Osmond? Diese Frage kann im Moment kaum jemand beantworten. Auch gut zwei Monate nach seinem Schlaganfall schottet sich der Ex-Osmonds-Star streng nach außen ab. Der Musiker, dem in den 1970er mit der Familienband The Osmonds der Durchbruch gelang, will zurzeit nicht einmal seine Geschwister sehen. Auch Bruder Merrill, der über Jahre mit Jimmy auf der Bühne stand, wird nicht zu ihm vorgelassen.

"Es tut ziemlich weh. Er ist in den Staaten, aber die Ärzte lassen gerade nicht einmal die Familie zu ihm", klagt Merrill laut Daily Express. Dabei ist es offenbar Jimmy selbst, der die strenge Abschottung von seinen Geschwistern verfügt hat. Sein besorgter Bruder erklärt jedenfalls: "Jimmy hat viel durchgemacht und muss jetzt erst mal wieder zu sich selbst finden. Wir alle geben ihm diesen Raum. Bei ihm sind im Moment nur seine Frau und seine Kinder." Seinen Schlaganfall hatte Jimmy Ende 2018 bei einem Auftritt als Captain Hook im Birmingham Hippodrom erlitten. Er beendete die Vorstellung jedoch und gab im Anschluss sogar noch Autogramme, bevor er ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Eine Quelle berichtete später gegenüber Mail Online, es gehe Jimmy bereits besser: "Er hat die Unterstützung erhalten, die er braucht, und freut sich jetzt auf einige Monate, in denen er sich um sich selbst kümmern will." Für den 55-Jährigen war es bereits der zweite Schlaganfall.

