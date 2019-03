Er schwebt wieder im absoluten Liebesglück: 2018 suchte Daniel Völz (34) im TV bei Der Bachelor nach seiner großen Liebe. Mit seiner damaligen Auserwählten Kristina Yantsen wollte es allerdings nicht so funktionieren. Erst kürzlich gab der einstige TV-Single dann aber bekannt, dass er wieder offiziell vom Markt ist. In Lisa hat er anscheinend die Liebe seines Lebens gefunden. In einem Interview schwärmte Daniel jetzt in den höchsten Tönen von seiner neuen Freundin!

Im Interview mit Gala sprach der 34-Jährige von seiner neuen Perle und gab preis: Lisa kommt bei seiner Family richtig gut an. "Ich glaube, dass meine Familie Lisa sogar etwas mehr mag, als mich. Meine Oma fragt ständig nach ihr. Selbst mein Hund ist völlig hin und weg von ihr, wenn Lisa ihm Aufmerksamkeit schenkt. Das passt einfach", erzählte der Unternehmer total en­thu­si­as­tisch.

Für Daniel sei es vor allem wichtig, dass seine Liebsten seine neue Flamme akzeptieren. "Es stärkt einem sehr den Rücken, wenn Leute die eigenen Gefühle bestätigen", gestand er weiter. Er selbst habe auch schon Lisas Vater kennengelernt und verstehe sich prächtig mit dem neuen Schwiegerpapa in spe.

