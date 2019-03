Ex-Bachelor Daniel Völz (34) ist wieder frisch verliebt – und alle sollen es wissen! Seit der Trennung von seiner Show-Auserwählten Kristina Yantsen scheint es den ehemaligen Rosenkavalier mal wieder so richtig erwischt zu haben. Wie der 33-Jährige vor Kurzem im Gespräch mit Promiflash andeutete, gibt es eine neue Frau in seinem Leben. Er redete nicht lange um den heißen Brei herum und gab offen zu, dass er derzeit sehr glücklich sei. Jetzt ist es ganz offiziell: Daniel zeigt sich erstmals zusammen mit seiner neuen Freundin Lisa!

Im Gespräch mit Bild meint der Berliner: "Lisa ist mein Sechser im Lotto, es passt wirklich alles." Bereits seit Januar seien die beiden ein Pärchen – das erste Mal seien sie sich allerdings schon 2017 vor Daniels Kuppelshow-Teilnahme auf einer Party begegnet. "Daniel hat da noch in Amerika gelebt und war der neue Bachelor, deshalb war das für mich uninteressant", gibt die 26-Jährige preis. So richtig aus dem Kopf hätte sie ihn aber nicht bekommen, der Kontakt brach aber erstmal ab. Im vergangenen Sommer hätte die beiden Turteltauben dann eine Art Freundschaft aufgebaut, verrät die Blondine.

Endgültig gefunkt hätte es allerdings erst deutlich später. "Beim Glühwein-trinken. Da sind wir uns näher gekommen und haben gemerkt, dass das Potenzial zwischen uns hat", erinnert sich Daniel. Zwischen den beiden passe einfach alles, ergänzt er.

SAT.1 Daniel Völz, "Promi Big Brother"-Kandidat 2018

Anzeige

Frederic Kern/Future Image/ActionPress Daniel Völz bei der "Künstler gegen Aids Gala" 2018

Anzeige

Christoph Hardt/Future Image/ActionPress Daniel Völz, der Bachelor 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de