Sophia Vegas (31) schwärmt in den höchsten Tönen von ihrem Daniel Charlier! Im Promi Big Brother-Container ließ die Blondine damals die Baby-Bombe platzen – und enthüllte im selben Zug auch ihre Beziehung zu dem Unternehmer. Ein halbes Jahr später hat ihre Tochter Amanda Jaqueline Charlier nun das Licht der Welt erblickt. Die Reality-Darstellerin könnte nicht stolzer auf ihre kleine Prinzessin sein! Auch ihrem Baby-Daddy widmete Sophia jetzt eine süße Liebeserklärung.

Daniel feierte am Donnerstag seinen Geburtstag – zu diesem Anlass veröffentlichte Sophia einige süße Pärchen-Pics sowie eine emotionale Botschaft via Instagram: "Du bringst mich zum Lachen, zum Lächeln und jeder Tag ist für mich besonders, weil du ihn mit Glück und Liebe füllst", begann Sophia ihre Nachricht und schrieb weiter: "Ich liebe dich so sehr und kann es kaum erwarten, noch viele Jahre mit dir zu verbringen." Sie wisse jeden einzelnen Moment mit ihm zu schätzen.

Anlässlich Daniels Ehrentag gönnte das Paar sich nun auch einen babyfreien Kurztrip nach Mexiko. Dafür, dass sie die gerade einmal vier Wochen alte Amanda zurückließen, ernteten die Eltern einen mächtigen Shitstorm! Doch Sophia nahm die Hater-Kommentare gelassen – sie habe sich ihre Auszeit redlich verdient.

