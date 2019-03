Schlechte Nachrichten aus der Jersey Shore-Truppe! Fan-Liebling Snooki (31) – die mit bürgerlichem Namen Nicole Polizzi heißt – und ihr Ehemann Jionni LaValle (31) sind eigentlich zurzeit überglücklich. Immerhin ist nach ihrem Sohnemann Lorenzo (6) und Töchterchen Giovanna (4) – auch Sissy genannt – nun schon Kind Nummer drei auf dem Weg. In den vergangenen Tagen sorgt aber ausgerechnet die Vierjährige für eine Menge Sorgenfalten: Sissy hat sich ihren Arm gebrochen!

Das teilte Snooki jetzt auf Giovannas eigenem Instagram-Kanal mit. Dort postete sie ein Bild, auf dem ihre Kleine tapfer in die Kamera lächelt, obwohl ihr rechter Arm in einer Schlinge steckt. Dazu schrieb die ehemalige Skandalnudel: "Sissy hat sich zum ersten Mal einen Knochen gebrochen. Mommy hat ihr gesagt, sie soll lächeln, als sie die Schlinge anprobiert hat, damit wir später darüber lachen können, wenn sie älter ist." Wie es zu diesem Missgeschick kam, verrät die baldige Dreifach-Mama allerdings nicht. Wirbelwind Giovanna lässt sich von dieser kleinen Verletzung aber nicht unterkriegen. "Ihr geht es großartig und sie kann es kaum abwarten, wieder bei 100 Prozent zu sein", hieß es in Snookis Post weiter.

Zum Trost durfte sich Snookis Mini-Me später über ein paar neue Spielzeuge und Kuscheltiere freuen. So kann der "Jersey Shore"-Nachwuchs die Schmerzen im Arm sicher bald vergessen! Wusstet ihr, dass Giovanna mit vier Jahren schon einen eigenen Instagram-Kanal hat? Stimmt ab!

Getty Images Snooki in Brooklyn im März 2019

Instagram / sissygiovanna Snooki und ihre Tochter Giovanna

Instagram / sissygiovanna Giovanna und Lorenzo LaValle

