Wer für Victoria's Secret bei der berühmten Modenschau laufen darf, ist ganz oben im Modelhimmel angekommen. Viele Models trainieren Monate lang nur für diesen einen kurzen Moment auf dem Laufsteg und unterziehen sich strengen Diäten. Auch Kelly Gale (23), die Schönheit mit indisch-australischen Wurzeln, dürfte ziemlich lang an ihrer Figur gearbeitet haben – ihre fantastisch langen Beine jedoch wurden ihr in die Wiege gelegt.

Die 23-Jährige ist in Schweden aufgewachsen, wo sie im Alter von 13 Jahren von einem Modelscout entdeckt wurde. Nun war sie offenbar in der Heimat in Stockholm zu Besuch und postete ein Bild auf Instagram, das ihre gazellengleichen Beine besonders prachtvoll in Szene setzt. Nur mit Slip und T-Shirt bekleidet, steht sie auf dem Balkon ihres Hotelzimmers. Darunter schrieb Kelly: "Kann nicht schlafen." Bei ihren Instagram-Followern sorgte das für Begeisterung. Mehr als 41.000 Likes konnte das Model ernten. Während eine Followerin neidisch schrieb: "Wow, ich wünschte, ich hätte auch so lange Beine", zeigten sich andere Fans kritischer.

Einer schrieb: "Ja ja, du gehst in Stockholm nachts nackt auf den Balkon? Ach komm schon … das war doch vorbereitet." Tatsächlich hat es in Stockholm derzeit nachts Minusgrade – allzu lang dürfte Kelly also nicht auf dem Balkon geblieben sein.

Instagram / kellybellyboom Kelly Gale

Getty Images Kelly Gale bei der Victoria's Secret Fashion Show 2018

Getty Images Kelly Gale, Victoria's Secret-Model

