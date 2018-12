Hat es dieser Victoria's Secret-Engel zu weit getrieben? Kelly Gale (23) setzt für ihren Traumkörper auf eine gesunde Ernährung. Während Kolleginnen wie Kendall Jenner (23) oder Bella Hadid (22) gern auch mal dem Fast Food frönen, kommt das für Kelly nicht infrage: Die Schwedin verbreitet lieber Rezepte für Muffins ohne Mehl und Zucker auf Social Media. Nun aber ist Kelly bei ihrem Werben für schlanke Kost noch einen Schritt weiter gegangen. Sie trieb direkt vor der Tür eines Burgerladens Sport und provozierte damit die Gäste des Restaurants!

Ihre skurrile Sporteinlage dokumentierte die Beauty in einem Video in ihrer Instagram-Story: In hautenger Sportkleidung trat die 23-Jährige vor eine Filiale der berühmten US-Kette In-N-Out Burger – und fing plötzlich vor der Eingangstür an, Seil zu springen! Für die Aktion erntete sie nicht nur verwirrte oder verärgerte Blicke, Kelly blockierte mit ihrem Work-out auch den Zugang zum Geschäft. Die Botschaft hinter ihrer Performance machte die Brünette im Netz klar: Für sie gebe es keine Ausrede, sich hängen zu lassen. Sport könne man überall betreiben!

Der VS-Engel wollte sich auch nicht etwa einen Burger abtrainieren. "Werde nicht so tun, als ob ich hier gegessen hätte", schrieb sie demnach zu dem Video. Zwar betrat sie mit ihren Freunden das Restaurant – doch sie aß dort lieber eine Birne, die sie sich von zu Hause mitgebracht hatte.

Getty Images Kelly Gale, Model

Anzeige

Getty Images Kelly Gale, "Victoria's Secret"-Model

Anzeige

Instagram / kellybellyboom Kelly Gale, Laufstegmodel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de