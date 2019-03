Die Erwartungen sind riesig. Wenn am 14. April die letzte Staffel von Game of Thrones an den Start geht, wollen Fans ein episches Finale sehen. Für die Darsteller ist die Sache schon durch – sie wissen, wer den Eisernen Thron zuletzt besteigen wird. Und sie mussten für den Dreh Höchstleistungen abrufen. Für Maisie Williams (21), die Arya Stark spielte, war das spektakuläre Finale der blanke Horror.

Wie Entertainment Weekly berichtet, habe sie Regisseur Miguel Sapochnik schon vorgewarnt, dass sie bereits ein Jahr vor Drehbeginn von Staffel acht hart trainieren müsse. Doch das, was sie letztlich leisten musste, sprengte ihre Vorstellungskraft, erzählte sie im Interview mit dem Onlinemagazin: "Nichts kann dich darauf vorbereiten, wie sehr es dich am Ende körperlich fertigmacht. Nacht für Nacht, immer wieder und wieder, und es hört einfach nicht auf." Dass jeder Schauspieler unersetzbar war, sei eine zusätzliche Belastung gewesen: "Du darfst nicht krank werden und du musst auf dich achtgeben, weil es so viel zu tun gibt, das sonst niemand machen kann. Es gab Momente, in denen du als Mensch einfach fertig warst und nur noch weinen wolltest."

Auch Emilia Clarke (32) alias Daenerys Targaryen hatte ihre Schwierigkeiten mit dem Ende des Epos. Der Daily Mail verriet sie: "Es ist vorbei und ich weinte wie ein Baby am letzten Tag. Ich fühlte mich komplett verloren."

