Zehn Jahre später kartet sie noch einmal nach! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Tessa Bergmeier (29) erhebt aktuell schwere Vorwürfe gegen Show-Chefin Heidi Klum (45). Im Februar brachte die einstige Topmodel-Anwärterin Tessa ihr zweites Töchterchen zur Welt, teilt seitdem ihr Baby-Glück mit ihren Followern und schockte mit einem Geständnis: In ihrer Kindheit erfuhr sie offenbar viel körperliche und seelische Gewalt von ihren Eltern. Auch mit Model-Mama Heidi scheint Tessa noch eine offene Rechnung zu haben – via Social Media teilt sie ordentlich gegen die 45-Jährige aus!

In ihrer Instagram-Story schrieb das brünette Model: "Zu dieser menschenverachtenden Show fällt mir nach wie vor folgende Geste ein." Daraufhin postete sie das Foto, für das sie vor zehn Jahren berühmt wurde: Auf dem Catwalk hält sie nach der Juroren-Kritik provokativ den Stinkefinger in die Kamera. Die Show musste Tessa deswegen schließlich verlassen, fortan hatte sie bei den Zuschauern ihren Ruf als "Zicke" weg. In ihrem Post nimmt sie darauf nun Bezug und schreibt: "Die einzige Zicke, die GNTM wohl je hervorgebracht hat, ist, wenn überhaupt, Heidi Klum herself." Denn niemand sonst würde reihenweise kleine Mädchen zum Weinen bringen und diese sexualisieren: "Heidi macht sich lustig über sie und hat ein Herz aus Stein."

Auch zu den Kommentaren ihrer Fans bezieht Tessa Stellung. So hatten einige geschrieben, dass sich die Zweifach-Mami seit dem TV-Debakel zum Positiven verändert habe. Das sieht Tessa anders: "Ich habe mich nicht verändert. Ich war auch damals schon ich und keine Zicke." Sie sei einfach schon immer ein selbstbewusstes, aufgewecktes Mädchen gewesen.

Instagram / tessa.bergmeier Tessa Bergmeier, Ex-GNTM-Kandidatin

Instagram / tessa.bergmeier Tessa Bergmeier, Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Getty Images Tessa Bergmeier 2015

