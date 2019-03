Und schon wieder geht eine Assistentin von Bord! In der vergangenen Woche überraschte Herzogin Meghan (37) mit einem unerwarteten Auftritt beim "We Day" in London. Zuletzt wurde darüber spekuliert, ob das ihr vorerst letzter öffentlich Auftritt gewesen sein könnte. Denn die Geburt des ersten Sprösslings von Meghan und ihrem Gatten Prinz Harry (34) rückt immer näher. Nun hat die Royal-Lady in den letzten Wochen ihrer Schwangerschaft allerdings einen Rückschlag zu verkraften – bereits die dritte Assistentin der Ex-Schauspielerin kündigte!

Wie Mirror berichtet, wird Meghans persönliche Assistentin Amy Pickerill den königlichen Hof verlassen. Die 32-Jährige habe die Herzogin bei allen Terminen und Veranstaltungen begleitet. Auch während der ersten Monate von Meghan am königlichen Hof und der Einführung in die royalen Verpflichtungen habe Amy eine wichtige Rolle gespielt. "Amy hat zugestimmt, bis zur Geburt des Babys zu bleiben. Sie werde dem Pärchen helfen, ihren neuen Haushalt zu organisieren. Danach werde sie aber weiterziehen", plauderte ein Insider aus dem Nähkästchen.

In der Vergangenheit hatte es immer wieder Gerüchte gegeben, dass es schwierig sei, mit Meghan zusammenzuarbeiten. Der Royal-Experte betonte jedoch, dass Amy ein gutes Verhältnis zur Herzogin habe. Sie sei eine sehr beliebte Mitarbeiterin im britischen Königshaus.

