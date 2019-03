Wer schön sein will, muss leiden – das erfuhr auch Casey Wilson (38) am eigenen Leib! Immer mehr Hollywood-Stars plaudern offen darüber, welche kleinen vermeintlichen Schönheitsmakel sie bereits an sich haben verbessern lassen. Was bisher wahrscheinlich kaum ein Fan geahnt hat: Auch Casey Wilson gehört zu den Damen, die bereits beim Beauty-Doc gewesen sind. Die Botox-Behandlung der Schauspielerin ging allerdings anders aus als erwartet: Ihr Gesicht war gelähmt!

Im Interview mit People hatte Casey auf die Frage, was sie nie wieder tun würde, nur eine Antwort parat: Botox! Statt sich über einen faltenfreien Teint freuen zu können, habe der "Happy Endings"-Star nach der Behandlung mit dem Nervengift mit Lähmungserscheinung zu kämpfen gehabt. "Ich habe es einmal gemacht und es hat die Hälfte meines Gesichts gelähmt und ich hatte nur ein halbes Lächeln", erzählte die zweifache Mutter. Ihr neues Grinsen habe ausgesehen, als hätte sie ein Geheimnis. "Aber nur für drei Monate und dann ist es wieder weggegangen", beruhigte Casey. Ganz und gar abgeschworen hat sie dem Nervengift aber offenbar trotz allem nicht: "Ich werde es vielleicht noch einmal machen."

Ob ihre Botox-Liebe mit ihrem persönlichen Vorbild zu tun hat? Dolly Parton (73) hat auch schon öfter zur Spritze gegriffen, um ein Leben ohne angebliche Falten leben zu können. Laut Casey ist das aber nicht der Grund, warum sie die Country-Sängerin verehre: "Sie ist so einnehmend und klug und nimmt sich selbst nicht zu ernst."

