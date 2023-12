Tim Allen unhöflich? Pikante Details zu "Santa Clause"-Serie

Tim Allen (70) ist wohl kein einfacher Co-Star. Vergangenes Jahr erschien die erste Staffel von "Santa Clause: Die Serie", in der der gefeierte Schauspieler erneut in die Rolle des Weihnachtsmannes alias Scott Calvin schlüpft. Mit seiner Serienkollegin Casey Wilson scheint er bei den Dreharbeiten aber nicht klargekommen zu sein. "Das war die mit Abstand schlimmste Erfahrung, die ich jemals mit einem Co-Darsteller gemacht habe. Tim Allen war ein Miststück", schimpft die 43-Jährige nun im Interview mit Variety. Was sie noch zu Tims Benehmen zu sagen hat, erfahrt ihr im Promiflash-Video!

