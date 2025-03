So besonders war Kat Dennings Zusammenarbeit mit Tim Allen

Kat Dennings (38) und Tim Allen (71) begeistern derzeit mit ihrer gemeinsamen Serie "Shifting Gears", und ein besonderer Moment beim Dreh brachte die beiden Schauspieler einander besonders nahe. Im Podcast "Not Gonna Lie" verriet Kat, wie intensiv eine emotionale Szene in der ersten Episode für beide war: "Wir haben uns beide davor gefürchtet. Es war so wie: 'Oh Gott, wir müssen weinen. Was ist das?' Dann schaute ich ihn an und fing an zu weinen, er schaute mich an und fing an zu weinen. Es war echt." In der Serie spielt Tim einen verwitweten Besitzer einer Autowerkstatt, der sich plötzlich mit dem Einzug seiner entfremdeten Tochter Riley, gespielt von Kat, und ihren beiden Kindern arrangieren muss.

Kat erzählte außerdem, dass die Serie sie vor viele neue Herausforderungen gestellt hat, da sie auch erstmals eine Mutter spielte. Doch genau diese Veränderungen schätzt die Schauspielerin sehr und betonte: "Ich bin Stiefmutter, Patentante und habe viele Kinder in meinem Leben. Es fühlte sich richtig an, das nun auch vor der Kamera auszuprobieren." Besonders hob sie dabei aber auch hervor, wie sehr das Schauspiel von Tim sie inspiriert habe: "Er ist so präsent, dass man sofort in der Szene ist." Diese unmittelbare Verbindung zwischen den beiden Darstellern habe der Serie eine besondere Tiefe und Atmosphäre verliehen, wie sie verriet.

Kat fand kaum ein Ende, wenn es um das Lob für ihren Co-Star ging. Sie erzählte, dass die beiden am Set auch eine "sehr witzige Streitereien-Dynamik" entwickelt haben, die ihre Chemie als TV-Vater-Tochter-Duo noch intensivierte. Auch abseits der Kameras hob sie Tims Bodenständigkeit hervor. Der Serien-Veteran, bekannt aus "Hör mal, wer da hämmert" und "Last Man Standing", wurde von seiner langjährigen Crew begleitet – für Kat ein klares Zeichen für seinen Charakter. Offensichtlich hat Kat deutlich bessere Erfahrungen mit Tim gemacht als sein damaliger Co-Star Casey Wilson (44) in der Serie "Santa Clause: Die Serie". Diese sagte laut Variety über Tim Allen: "Tim Allen war ein Miststück." Nach Kats lobenden Worten ist das jedoch schwer vorstellbar.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tim Allen, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Casey Wilson, Schauspielerin

Anzeige Anzeige