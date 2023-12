Laut Filmkollegin: Tim Allen war ein "Miststück" am Set!

Die beiden werden wohl keine Freunde mehr! Tim Allen (70) erlangte vor allem durch seine Rolle in der Kult-Sitcom "Hör mal, wer da hämmert" internationale Bekanntheit. Dank seiner sympathischen und bodenständigen Rolle als Hobby-Handwerker genießt der Schauspieler extreme Beliebtheit bei den Zuschauern. Bei einer Kollegin konnte Tim allerdings so gar nicht punkten: Co-Star Casey Wilson (43) schießt heftig gegen Tim.

Casey und Tim spielen beide in der Serie "Santa Clause: Die Serie" mit. Wie Variety nun berichtet, soll sein Co-Star gar nichts von dem 70-Jährigen halten. "Das war die mit Abstand schlimmste Erfahrung, die ich jemals mit einem Co-Darsteller gemacht habe", gibt die Schauspielerin zu. Sie findet deutliche Worte: "Tim Allen war ein Miststück." Der Filmstar habe seiner Kollegin via Produzenten etwas ausrichten lassen, obwohl beide direkt nebeneinander gestanden hätten. "Er war so verdammt unhöflich", resümiert Casey.

Das ist nicht das erste Mal, dass Tim negativ aufgefallen war. Vor Pamela Anderson (56) zog er sich aus. "Am ersten Drehtag kam ich aus meiner Garderobe und Tim stand in seinem Bademantel im Flur. Er öffnete seinen Bademantel – darunter war er völlig nackt", erzählte die Blondine laut Variety in ihrem Buch "Love, Pamela". Seiner Meinung nach seien sie damit quitt, da Tim sie auch schon nackt gesehen habe – damit bezog er sich wohl auf Pamelas Playboy-Shooting.

Casey Wilson, Schauspielerin

Casey Wilson, Schauspielerin

Tim Allen, Schauspieler

