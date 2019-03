Emotionales Geständnis von Daniela Büchner (41)! Seit vergangenem November ist die Auswanderin auf sich alleine gestellt – vor vier Monaten hatte ihr Mann Jens Büchner (✝49) überraschend den Kampf gegen den Krebs verloren. Der Mallorca-Sänger hinterlässt nicht nur seine Frau, sondern auch insgesamt acht Kinder. Erst 2016 wird das Paar Eltern von Zwillingen. Diego Armani und Jenna Soraya sind gerade einmal zwei Jahre alt und können noch gar nicht verstehen, was wirklich passiert ist. Danni versucht alles, damit sich ihre Kleinsten auch in ein paar Jahren noch an ihren Papa erinnern können.

In der Spezial-Ausgabe von Goodbye Deutschland – Viva Mallorca versucht die 41-Jährige, ihre Gefühle in Worte zu fassen. "Ich hab ihnen erzählt, Papa ist die Sonne und wenn sie schlafen, der Stern. Ich zeig' ihnen die Bilder immer. Aber was willst du so kleinen Kindern erklären? Irgendwann sind sie alt genug und dann werden sie sich an nichts mehr erinnern", erzählt Daniela mit den Tränen in den Augen. Sie habe zahlreiche Videos und Bilder von Jens aufgehoben, die sie ihren Kids immer wieder zeigen wird: "Aber trotzdem werden sie sich irgendwann nicht mehr erinnern können, leider."

Für Danni steht ihr Nachwuchs an allererster Stelle – seit dem Tod ihres Mannes versucht sie weiterhin, ihren Twins eine unbeschwerte Kindheit zu ermöglichen. Deshalb entschied sich die Fünffach-Mama auch dazu, kürzlich mit den Zweijährigen Karneval zu feiern.

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner mit ihren Zwillingen Diego Armani und Jenna Soraya

Instagram / buechnerjens Jens und Daniela Büchner mit den Zwillingen Jenna und Diego

Instagram / buechnerjens Jens, Jenna Soraya, Diego Armani und Daniela Büchner

