So niedlich verkleidet feiern Jens Büchners (✝49) Kids Karneval! Nachdem der Kult-Auswanderer im vergangenen November überraschend verstorben war, blieb seine Frau Daniela (41) allein mit den gemeinsamen Kindern Diego Armani und Jenna Soraya zurück. Mit liebevoller Unterstützung und viel Kraft versucht sie seither, ihren Zwillingen eine weitestgehend unbeschwerte Kindheit zu ermöglichen – schließlich ist es auch ihr Nachwuchs, der sie im Alltag nach vorne blicken lässt. So auch jetzt in der Karnevalszeit: Mit ihren Liebsten feierte Danni nun die fünfte Jahreszeit – und zeigte ihre Minis in goldigen Kostümen!

Erst vor wenigen Tagen verriet die 41-Jährige, dass es ihr und den Kindern inzwischen besser gehe, obwohl die Trauer sie natürlich nach wie vor begleite. Am Mittwoch zeigte Daniela ihren Instagram-Followern aber auch, dass sie und ihre Kleinen wieder lachen und feiern können: Als Schnecken verkleidet zogen Jenna Soraya und Diego Armani mit Fühlern auf dem Kopf und Häuschen auf dem Rücken durch die Straßen. Begleitet wurden sie dabei nicht nur von ihrer Mama, sondern auch von einigen Freunden.

Das schöne Wetter dürfte die Laune der kleinen Gruppe noch weiter gehoben haben. Immerhin hat die Sonne für die Familie mittlerweile eine ganz besondere Bedeutung. Kurz nachdem Schlagerstar Jens verstorben war, hatte sein Manager Carsten Hüther verraten, wie Daniela ihren Kindern den Tod ihres Papas erklärt hat. "Sie sagt ihren Kindern, dass der Papa jetzt die Sonne ist. Immer, wenn sie zur Sonne schauen, sehen sie ihren Vater", erzählte er damals.

P.Hoffmann/WENN.com Daniela und Jada Büchner beim "Goodbye Jens"-Benefizkonzert

Instagram / dannibuechner Jenna Soraya und Diego Armani Büchner, Kinder von Jens und Daniela Büchner

Instagram / buechnerjens Jens, Jenna Soraya, Diego Armani und Daniela Büchner

