Die letzten Momente im Leben von Jens Büchner (✝49) bewegen die Zuschauer vor den Fernsehern total! Im November war der Star aus Goodbye Deutschland überraschend an Lungenkrebs gestorben und hatte seine Frau Daniela (41) mit fünf Kindern in großer Trauer zurückgelassen. Eine neue Folge der TV-Show, die den Sachsen vor Jahren bekannt gemacht hatte, zeigte am Montagabend die Geschichte des Ballermann-Stars, inklusive letzter Aufnahmen, die kurz vor seinem Tod entstanden waren. Für das Publikum eine emotionale Achterbahnfahrt – denn sie sind sich uneinig, was sie von der Episode halten sollen!

Während auf den Bildschirmen die letzten Minuten der aktuellen Folge liefen, häuften sich bei Twitter bereits die Kommentare. Einige Fans können den Tod des Musikers noch immer nicht fassen und lassen ihren Emotionen freien Lauf: "Wir haben zwar oft Witze über Jenser gemacht, aber irgendwie ist es doch schade, dass er nicht mehr da ist!", schreibt ein User, "Braucht noch jemand Taschentücher" und "Einfach nicht mehr da. Fuck, das ist hart", heißt es auf anderen Profilen. Ein Zuschauer fasst die Situation klar zusammen: "Man kann sicher darüber streiten, wie pietätvoll das alles ist. Aber die Frau ist jetzt alleine mit fünf Kindern. Und wenn sie sich durch diese Sendung, dank derer Jens überhaupt erst seine Bekanntheit erhalten hat, jetzt ein paar Euro dazu verdienen kann, dann ist das ihre Entscheidung!"

Einige "Goodbye Deutschland"-Betrachter sind aber so gar nicht begeistert von der Ausstrahlung: Sie empfinden die Episode als Vermarktung von Jens' Ableben. "Jeder geht anders mit dem Tod um, okay. Aber ich könnte mir niemals, unter gar keinen Umständen, für kein Geld der Welt vorstellen, den Tod einer mir nahestehende Person medial so auszuschlachten" und "Ich möchte nicht sehen, wie Jens kurz vor seinem Tod war und wie er im Krankenhausbett aussah", heißt es in einigen Tweets. Wie fandet ihr die Folge? Stimmt in unserer Umfrage ab.

TV NOW Daniela Büchner bei "Goodbye Deutschland"

TV NOW Daniela Büchner mit ihrer Tochter Jada

TV NOW Daniela Büchner mit ihren Kindern auf Mallorca

