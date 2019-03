Ein Neuanfang, der sich sehen lassen kann! Die Boyband "The Jonas Brothers", die aus den drei Brüdern Nick (26), Joe (29) und Kevin (31) besteht, hatte erst letzte Woche ihr Comeback verkündet. Passend zur frohen Botschaft hatten sie auch gleich ihre erste neue Single mitsamt Video herausgebracht. Und die schlägt richtig ein! Denn mit ihrem Hit "Sucker" sind sie die erste Boyband überhaupt, die es von Platz Null auf die absolute Nummer eins schafft.

In den "Billboard Hot 100 Charts" wird jede Woche ein Ranking der besten 100 Lieder aufgestellt, in das Verkaufszahlen, Streams und Ausspielungen im Radio miteinbezogen werden. Hier haben es die Jonas Brothers binnen einer Woche auf den ersten Platz geschafft – davor gab es die Brüder-Band offiziell schließlich nicht mehr. Sie sind damit die allererste Boyband überhaupt, die jemals so einen fulminanten Start hingelegt hat. Die Idee, zu ihrem Song auch gleich ein aufwendig produziertes Video mitzuliefern, hat ihre Fans offenbar ganz besonders begeistert und könnte ein Aspekt sein, weshalb ihr Song so schnell auf Platz eins kletterte.

In dem Video sind nicht nur die drei Brüder zu sehen, sondern auch deren Frauen Priyanka Chopra (36), Danielle Jonas (31) und Sophie Turner (23). Sophie wird im Sommer ein Teil des Jonas-Clans, denn dann heiratet sie ihren Joe.

Cindy Ord/Getty Images for SiriusXM Nick, Joe und Kevin Jonas in New York, 2019

Instagram / priyankachopra Sophie Turner, Joe Jonas, Priyanka Chopra und Nick Jonas

MEGA Sophie Turner und Priyanka Chopra

