Lori Loughlin (54) wird derzeit neben 50 weiteren Angeklagten beschuldigt, Elite-Universitäten zum Vorteil ihrer Kinder bestochen zu haben. So soll die Schauspielerin, die vor allem aus Full House bekannt ist, mehrere hunderttausend Dollar gezahlt haben, um ihren Töchtern eine erstklassige Hochschulausbildung zu erkaufen. Auch ihr Ehemann Mossimo Giannulli wurde nun des Betruges angeklagt und sogar verhaftet – befindet sich aber wieder auf freiem Fuß.

So soll Mossimo die Bestechungsgelder als Spenden getarnt an The Key bezahlt haben – eine Organisation, die den amerikanischen Hochschulen in Sachen Aufnahmetests beratend zur Seite steht. Im Geheimen wurden die Aufnahmetests von Mossimos Töchtern dann korrigiert, sodass einer Aufnahme nichts mehr im Wege stand. Der Beweis: Radar Online liegen Ausschnitte aus einer Mail vor, die Mossimo nach einem Campus-Besuch an William schrieb. In dieser heiße es: "Wir haben uns gerade mit unserem College-Berater getroffen. Ich möchte […] sicherstellen, dass wir Erfolg bei dem Plan haben, der sich auf unsere Tochter bezieht."

William Singer gilt als einer der Haupt-Drahtzieher in diesem Skandal. The Key wurde von ihm wohl zur Tarnung ins Leben gerufen – er nutzte die sogenannten Spenden für seine privaten Zwecke. Der Geschäftsmann hat sich jedoch vergangenen Dienstag vorm Gericht in Boston in vier Fällen zu seiner Schuld bekannt.

Getty Images Lori Loughlin 2018 in Kalifornien

Getty Images Mossimo Giannulli 2007 in New York

Getty Images William Singer im März 2019 in Boston

