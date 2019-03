Nicole "Snooki" Polizzi (31) gibt einen realen Einblick in den Alltag mit ihren Kids! Derzeit erwartet die Jersey Shore-Darstellerin nach Lorenzo (6) und Giovanna (4) ihr drittes Kind. Anders als manch andere Promi-Mutter stellt sie die täglichen Herausforderungen als Mama stets ungeschönt im Netz zur Schau. Kürzlich präsentierte sie sich sogar beim Erbrechen über der Toilette – schuld war ihre heftige Schwangerschaftsübelkeit. Auch mit ihrem aktuellen Posting demonstriert Snooki: Die Mama-Rolle ist nicht immer eine glamouröse Angelegenheit!

Auf Instagram teilte die 31-Jährige ein Spiegel-Selfie. Statt eines schicken Fummels trägt sie darauf lässige Klamotten und auf dem Boden unter ihr stapelt sich Spielzeug. "Unaufgeräumtes Haus und ein langsamer Start in den Tag – hallo, Welt", grüßte die Brünette ihre Fans unter dem Pic. Ihre Follower feiern das Update der zierlichen Chilenin: "Genau so sieht es in Wahrheit aus", freut sich ein User in den Kommentaren.

Mit dem Schnappschuss lieferte die TV-Bekanntheit auch ein hübsches Babybauch-Update: Ihre kugelrunde Wölbung ist mittlerweile nicht mehr zu übersehen! Aus ihrer Bildunterschrift geht hervor, dass Snooki sich zurzeit im siebten Monat befindet.

Snapchat/nicsnooki Giovanna und Lorenzo LaValle, Kinder von Nicole "Snooki" Polizzi

Instagram / snooki Snooki mit ihrer Tochter Giovanna, September 2018

Getty Images "Jersey Shore"-Star Nicole Polizzi alias Snooki bei den MTV Video Music Awards, August 2018

