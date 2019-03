Hat Natascha Ochsenknecht (54) etwa etwas falsch verstanden? Erst vor wenigen Tagen behauptete die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin gegenüber Promiflash, dass ihr ältester Sohn Wilson Gonzalez Ochsenknecht (28) wieder Single sei. Nun meldete sich der Schauspieler aber selbst zu Wort und stellt zur Verwirrung der Fans klar: Das stimmt gar nicht – er und seine Freundin Lorraine Bedros seien sehr wohl noch immer ein Paar!

Im Gespräch mit Bunte verriet der Berliner: "Man sieht uns halt nicht so oft gemeinsam. Sie lebt in Amerika – wir führen eine Fernbeziehung." Trotz der seltenen Zweisamkeit plane der 28-Jährige seine Zukunft mit dem Model und wolle mit ihr eine Familie gründen. Am liebsten hätte er Drillinge – "alles in einem Paket und dann reicht mir das erst mal auch", verriet er.

Seit über fünf Jahren sind die beiden schon liiert – die Beziehung zu Lorraine hielt der Sohn von Uwe Ochsenknecht (63) stets aus der Öffentlichkeit heraus. 2017 verriet er Promiflash jedoch bereits, dass er seine Freundin einmal heiraten wolle. Auch zwei Jahren später scheint sich an Wilsons Wunsch nichts geändert zu haben.

