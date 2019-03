Wilson Gonzalez Ochsenknechts (28) Hochzeits-Pläne sind geplatzt! Der Schauspieler führte seit 2013 eine Beziehung zu Lorraine Bedros. Seine Liebschaft hielt der Sohn von Natascha Ochsenknecht (54) allerdings stets aus der Öffentlichkeit heraus. In einem seltenen Liebesinterview vor rund zwei Jahren plauderte der 28-Jährige aber doch tatsächlich aus, seine Lorraine einmal heiraten zu wollen. Doch wie seine Mama nun gegenüber Promiflash bestätigte, wird daraus nichts mehr: Wilson ist längst wieder Single!

Auf der Weinverkostung von Jimi Blue Ochsenknechts (27) Horizont in Berlin ließ Natascha im Gespräch mit Promiflash die Trennungsbombe platzen: "Wilson ist getrennt, jetzt schon seit einiger Zeit", stellte die einstige Promi Big Brother-Kandidaten klar. Aktuell befinde sich ihr Sohnemann beruflich in Paris. "Manchmal ist es dann so im Leben. Da muss man sich dann für einen anderen Weg entscheiden, was natürlich auch sehr traurig ist." Ihm gehe es trotz Liebes-Aus aber sehr gut.

Wann genau und warum die Beziehung von Wilson und Lorraine auseinandergegangen ist, verriet die 54-Jährige aber nicht. Sicherlich wird der Cut aber auch die Geschwister des Musikers getroffen haben. Cheyenne Ochsenknecht (19) hatte bereits vergangenes Jahr im Promiflash-Interview verraten, dass sie der Partnerin ihres Bruders sehr nah stehe: "Wir sagen immer ‘she’s my bitch’, also wir lieben uns, sie kennt mich ja jetzt auch seit sechs Jahren, hat mich aufwachsen sehen!"

AEDT/WENN.com Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Schauspieler

ActionPress/ Thomas Bartilla Natascha Ochsenknecht bei der Eröffnung des Christmas Garden 2018

Splash News Lorraine Bedros und Wilson Gonzales Ochsenknecht bei der "Rammstein World Premiere: Paris" in Berlin

