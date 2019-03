Schafft es Oliver Pocher (41) mit Humor zum Let's Dance-Sieg? Der Comedian macht dieses Jahr bei dem beliebten Tanz-Format mit. Neben 13 weiteren Promis will er die Jury und die Zuschauer von sich überzeugen. Andere Teilnehmer wie Ulrike Frank (50) oder Nazan Eckes (42) haben im Tanzen eventuell mehr Erfahrung als er – aber dafür hat der Blondschopf einen anderen Vorteil: Als Komiker sorgt er auf dem Parkett sicher für Mega-Entertainment – und tanzt sich so vielleicht ganz nach vorne!

Der 41-Jährige ist seit über 20 Jahren in der Fernsehlandschaft aktiv. Zunächst arbeitete Oliver beim Radio, doch seine freche Art fiel 1999 in der Talkshow von Hans Meiser (72) auf – der Beginn einer steilen TV-Karriere. Dass er in den vergangenen zwei Jahrzehnten nichts von seinem Biss verloren hat, beweist der Moderator im RTL-Interview. Seine Antwort auf die Frage, mit wem er gerne tanzen würde, fällt gewohnt humorvoll aus: "Wenn es nach mir geht, würde ich gerne mit Massimo Sinató tanzen. Den kenne ich wenigstens und wir ticken auch gleich. Das ist die beste Frau, die es gibt im ganzen Tanzquartett." Er hat auch eine Alternative im Kopf: Wenn es möglich wäre, würde er mit einem Tier tanzen.

Ex-"Let's Dance"-Kandidatin Barbara Meier (32) findet, dass man den Pocher nicht unterschätzen sollte: "Ich glaube, dass er das sehr gut machen wird. Wir haben ja in meiner Staffel mit Ingolf Lück gesehen, dass manchmal, wenn die Schritte nicht richtig stimmen, das mit Comedy ausgeglichen werden kann. Und ich glaube, er ist da auch sehr gut", gibt sie gegenüber Promiflash zu bedenken.

