Endlich hat auch der US-Bachelor seine große Liebe gefunden! Das Finale der Kuppelshow war am Montagabend zu einem echten Krimi geworden. Nachdem Cassie Randolph dem Rosenkavalier Colton Underwood nach ihrem Fantasie-Suite-Date erklärt hatte, sie sei noch nicht bereit zu heiraten, stürmte der ehemalige Football-Profi verletzt vom Set. Anschließend servierte der Blondschopf seine beiden Finalistinnen ab, denn Cassie ging ihm nicht aus dem Kopf. Im zweiten Teil des Showdowns am Dienstag durften die Zuschauer dann mit Colton bangen, weil er das Herz der Blondine zurückgewinnen wollte – und tatsächlich: Jetzt sind sie überglücklich zusammen!

So ein spannendes Finale gab es in dem Flirtformat wohl noch nie: Als Colton seine verschmähten Anwärterinnen Tayshia Adams und Hannah Godwin zurückgelassen hatte, machte er sich auf den Weg zu seiner Herzdame. In einem langen Gespräch schilderte er der Kalifornierin seine Gefühle: "Wenn man jemanden liebt, dann macht man Kompromisse. [...] Und ich will dir zeigen, wie sehr ich dich liebe!" Um mit Cassie zusammen zu sein, wolle der 27-Jährige es langsam angehen und sich nicht wie geplant am Ende der Show verloben. Mit diesen Worten schien Colton ihr Herz zu gewinnen: Total happy fielen sie sich um den Hals.

Für die US-Version ist dieses Ende ein echter Hammer – schließlich waren die Bachelors in fast allen Staffeln vor ihren Auserwählten auf die Knie gegangen. Laut eigener Aussage war dies zu Beginn auch Coltons Plan gewesen – sogar den Verlobungsring hatte der einstige Linebacker bereits ausgesucht. Das Schmuckstück will er jetzt aufbewahren, bis er um die Hand seiner Partnerin anhält.

Sheri Determan / Wenn.com Colton Underwood, US-Bachelor 2019

Instagram / cassierandolph Cassie Randolph und Colton Underwood

Instagram / cassierandolph Cassie Randolph

