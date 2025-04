Heißer Dad: Colton Underwood schwärmt von seinem Ehemann

Colton Underwood (33) suchte einst als US-Bachelor nach der großen Liebe. Inzwischen ist er glücklich mit seinem Mann Jordan C. Brown verheiratet und die beiden haben ein gemeinsames Baby – doch laut dem TV-Star bleibt ihnen immer noch genug Zeit für Romantik. "Die Flitterwochenphase entwickelt und verändert sich", erklärte er nun im Interview mit Us Weekly und schwärmte: "Jordan dabei zuzusehen, wie er zum Vater wird, ist das Coolste, Sexieste und Lustigste überhaupt. Ich kann gar nicht genug davon bekommen. Ihn in einem ganz neuen Licht zu sehen, mit ihm als Team zu arbeiten und unser Kind großzuziehen, ist unglaublich."

Seit der Geburt ihres Sohnes erleben die frischgebackenen Eltern einen aufregenden Alltag voller Premieren. So berichtete Colton von Söhnchen Bishop: "Er hat angefangen, sich zu drehen. Er kann jetzt auf die Knie gehen und lernt, wie man krabbelt." Auch die Umstellung auf feste Nahrung habe der Kleine vor Kurzem gemeistert. Bei der ganzen Aufregung wird der Ex-Bachelor manchmal wehmütig. "Es ist großartig, all das zu erleben, aber manchmal wünsche ich mir, die Zeit würde langsamer vergehen", gab er gegenüber dem Magazin zu.

Jordan und Colton scheinen sich perfekt in ihren neuen Familienalltag eingefunden zu haben. Nur wenige Monate nach der Geburt im September des vergangenen Jahres dachte der Realitystar bereits darüber nach, die Familie zu vergrößern. "Wir sind definitiv offen für ein oder zwei weitere Kinder", plauderte der 33-Jährige im Gespräch mit der amerikanischen Zeitschrift aus.

Instagram / coltonunderwood Colton Underwood und sein Sohn Bishop im September 2024

Instagram / coltonunderwood Jordan C. Brown und Colton Underwood mit ihrem Baby

