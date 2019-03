Ein Stau auf der Autobahn zwang ihn, eine verbotene Fährte einzuschlagen! Nachdem sich Boris Becker (51) mitten im Scheidungskrieg mit seiner Noch-Ehefrau Lilly (42) neulich mit der 20 Jahre jüngeren Layla Powell in London vergnügt haben soll, ereilte ihn in Deutschland ein kleiner Schockmoment: Am Mittwoch machte der ehemalige Tennis-Champion bei einer Autofahrt eine skurrile Begegnung mit einem erzürnten Förster!

Wie Sky berichtet, habe Boris auf dem Weg nach München einen illegalen Schleichweg durch einen Wald genommen. Der Grund: Der Verkehr auf der A8 zwischen Pforzheim und Karlsruhe war zu einem stundenlangen Stillstand gekommen. Der 51-Jährige blieb allerdings nicht unbemerkt – ein Forstbeamter habe ihn erwischt und sei sehr wütend gewesen. "Das ging fast blutig aus. Der kam schon mit seiner Kettensäge auf mich zu", scherzte Boris.

Eigentlich wäre für solch einen Fauxpas eine saftige Geldstrafe fällig gewesen – doch der mehrfache Wimbledon-Sieger kam ungestraft davon. Der Förster habe sich das Kennzeichen seines Wagens nicht gemerkt.

Getty Images Boris Becker im April 2018

Getty Images Boris Becker in München 2018

Getty Images Boris Becker 2018

