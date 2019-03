Datet Boris Becker (51) wirklich schon eine neue Frau? Die vergangenen Monate waren für den ehemaligen Tennis-Profi im Bezug auf die Liebe nicht einfach. Seine Ehe mit Lilly Becker (42) ging im Mai in die Brüche, seitdem befinden sich die beiden in einem langwierigen Scheidungsprozess. Vor Kurzem soll der 51-Jährige allerdings mit einer Dame an seiner Seite in London gesichtet worden sein!

Wie Bild am Sonntag jetzt berichtet, soll Boris am Donnerstag nach der Gerichtsverhandlung mit seiner Ex-Partnerin im Nobel-Restaurant C London zu Abend gegessen haben. Gegen ein Uhr habe er das Etablissement angeblich nicht allein verlassen: Laut Medienberichten sei er mit dem 31-jährigen Model Layla Powell anschließend in seinem Auto davongefahren. Zumindest scheint zum jetzigen Zeitpunkt klar: Die Jura-Absolventin würde haargenau ins Beuteschema des Rotschopfes passen.

Ob Layla und der Sport-Star nur freundschaftlich unterwegs waren oder es sich tatsächlich um ein Dinner-Date gehandelt hat, bleibt zunächst noch ein Geheimnis. Im vergangenen Dezember war sich Boris aber noch gegenüber Bunte sicher: "Würde ich heute die Frau meines Lebens treffen, würde ich sie nicht wahrnehmen. Ich unterhalte mich gern, flirte auch gern, aber ich bin noch nicht bereit, eine neue Frau in mein Herz hineinzulassen."

Getty Images Lilly und Boris Becker bei den Laureus World Sports Awards in Monaco

Anzeige

Instagram / laylaypowell Layla Powell, Model

Anzeige

AEDT / WENN.com Boris Becker bei der Ein Herz für Kinder Gala 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de