Es war die Liebesüberraschung der vergangenen Tage: Alex Rodriguez (43) hat Jennifer Lopez (49) im Urlaub einen Antrag gemacht. Die Sängerin, die schon einige gescheiterte Beziehungen hinter sich hat, scheint ihren Mr. Right endlich gefunden zu haben. Einer der Männer, der ihr in der Vergangenheit das Herz gebrochen hatte: Casper Smart (31). Aber auch der Choreograf scheint J.Lo mittlerweile aus seinem Leben gestrichen zu haben. Er zeigte sich jetzt knutschend mit einer hübschen Dame im Meer!

Seinem Frauentyp scheint der Tänzer treu geblieben zu sein: Im Dezember 2017 wurde Casper mit einem Instagram-Model beim Flirten erwischt. Auch die neue Lady an seiner Seite zeigt ihre Kurven gerne im Netz. Die Beauty mit dem tätowierten Traumbody nennt sich selbst Coca und scheint dem 31-Jährigen ganz schön den Kopf verdreht zu haben, wie Paparazzi-Aufnahmen zeigen, die Mirror veröffentlichte. In der Sonne Miamis trägt Casper die Beauty im Meer auf Händen – heiße Küsse und Ohrenknabbern inklusive! Auch am Strand konnten die beiden nicht die Finger voneinander lassen.

Casper und Jennifer waren insgesamt fünf Jahre ein Paar. Nach einer kleinen Pause trennte sich die Musikerin und warf ihren Verflossenen kurzerhand raus. Der angebliche Grund: Ihr ehemaliger Backgroundtänzer soll sie betrogen haben – nicht der erste Ausrutscher. Casper soll schon zwei Jahre zuvor fremdgegangen sein.

Getty Images Casper Smart im Oktober 2018

Anzeige

MEGA Casper Smart und sein Flirt Coca im März 2019

Anzeige

Getty Images Casper Smart und Jennifer Lopez im Januar 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de