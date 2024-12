Cannabisplantage: Haus von J.Los Ex von Polizei durchsucht

Casper Smart (37) bekam kurz vor Weihnachten unerwarteten Besuch – und zwar von der Polizei. Wie unter anderem TMZ berichtet, durchsuchten die Beamten am 23. Dezember gegen 9 Uhr morgens das Anwesen von Jennifer Lopez' (55) Ex in Los Angeles. Zuvor war ein anonymer Hinweis bei ihnen eingegangen, dass im Haus des Tänzers eine Cannabisplantage betrieben wird. Während des Einsatzes befand sich Casper gemeinsam mit einer Frau vor Ort. Die Beamten fanden tatsächlich eine kleine bis mittelgroße Einrichtung zur Aufzucht von Cannabis vor, nahmen den Tänzer und Choreografen jedoch nicht fest.

Fürs Erste wurde Casper von der Polizei nur verwarnt. Laut dem Magazin wurde der Vorfall jedoch an die Staatsanwaltschaft des Los Angeles County weitergegeben. Diese soll nun über mögliche rechtliche Schritte gegen Casper entscheiden. Ob und welche Konsequenzen ihm drohen, ist noch unklar. In der Vergangenheit fiel der 37-Jährige nie mit ähnlichen Vorwürfen auf. Bisher äußerte er sich noch nicht zu dem Vorfall. Jedoch dürfte Casper froh darüber sein, dass er von den Beamten nicht festgenommen wurde.

Casper geriet im Jahr 2011 mit seiner Beziehung zu J.Lo ins Visier der Medien. Die beiden waren trotz ihres Altersunterschieds von 18 Jahren ein viel beachtetes Paar in der Öffentlichkeit. Die "On The Floor"-Interpretin betonte damals, dass sie in Casper einen nahestehenden und zuverlässigen Partner gefunden hatte. "Er ist einfach da für mich", wurde sie einst von TMZ zitiert. Nach fünf Jahren folgte 2016 allerdings das Ende ihrer Liebesgeschichte. Danach versuchte Casper, seine Karriere als Tänzer und Choreograf auszubauen – nach der Trennung von Jennifer hörte man aber kaum noch etwas von ihm.

Anzeige Anzeige

Getty Images Casper Smart im Februar 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Casper Smart im Februar 2013

Anzeige Anzeige