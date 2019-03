War's das jetzt mit Lori Loughlins (54) wohl berühmtester Rolle? Die Schauspielerin soll in den aktuellen Hollywood-Betrugsskandal verwickelt sein. Der Blondine und ihrem Mann Mossimo Giannulli wird vorgeworfen, ihren Töchtern mit hohen Geldsummen illegal Studienplätze an Universitäten erkauft zu haben! Welches Strafmaß nun auf sie zukommt, ist bisher nicht bekannt – allerdings wird sie bereits von anderer Seite mit harten Konsequenzen konfrontiert: Lori wurde am Donnerstag aus ihrer Serie Fuller House geworfen!

Wie die britische Zeitung Daily Mail, habe sich The Hallmark Channel wegen der aktuellen Schlagzeilen um Lori entschieden, sich von ihr zu distanzieren. Die Verantwortlichen des Senders hätten befürchtet, ihr familienfreundliches Image zu verlieren, wenn sie die 54-Jährige trotz der College-Bestechungsaktion unterstützten. Neben der Netflix-Sendung soll auch jegliche weitere Zusammenarbeit mit ihr gecancelt worden sein.

Seit den 1980er Jahren verkörperte Lori mit Unterbrechungen ihre bekannte Rolle der Becky Donaldson-Katsopolis – zunächst in der Original-Serie Full House und dann in der Fortsetzung "Fuller House". Was sagt ihr zu der Reaktion des Senders? Stimmt ab!

Joe Scarnici/Getty Images for TV Land Lori Loughlin, 2016

Frederick M. Brown/Getty Images Schauspielerin Lori Loughlin

Emma McIntyre/Getty Images Lori Loughlin bei einer "Fuller House"-Veranstaltung 2016

