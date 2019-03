Er soll leer ausgehen! Anfang des Jahres zeigten sich Schauspielerin Liz Hurley (53) und Sohnemann Damian (16) gemeinsam im Urlaub in Indien. Die beiden scheinen ein ganz inniges Verhältnis zu haben, denn: Die Britin zog den nun 16-Jährigen ganz alleine auf. Damians leiblicher Vater, der Filmproduzent Steve Bing, zweifelte 2002 die Vaterschaft an, nachdem er mit Liz eine Af­fä­re gehabt hatte. Nun äußert sich auch Damians Großvater, Peter Bing: Wenn es nach ihm ginge, soll Damian vom Milliardenerbe der Bings keinen Cent sehen!

Wie Gala berichtet, habe der Immobilien-Mogul beim Gericht in Los Angeles bestimmte Papiere eingereicht, in denen er schreibt: "Ich betrachte Damian nicht als mein Enkelkind." Daher werde der Junge auch nicht am Familienfonds beteiligt. "Ich und auch mein Sohn Steve haben den Jungen nie getroffen," führte Peter in seinem Schreiben aus. Der vermeintliche Grund für den Antrag: Schon zuvor hatte ein weiteres uneheliches Kind von Steve Anspruch auf den Nachlass der Familie erhoben.

Ob Damian künftig überhaupt auf finanzielle Unterstützung angewiesen sein wird, bleibt abzuwarten. Der gebürtige Londoner wagte zuletzt erste Gehversuche als Schauspieler in der Erfolgsserie The Royals, im vergangenen Jahr unterschrieb er zudem einen Vertrag bei einer englischen Modelagentur.

©2001 RAMEY PHOTO AGENCY (310)82 Liz Hurley und Steve Bing 2001

Anzeige

MEGA Damian Hurley und Liz Hurley 2017

Anzeige

Getty Images Damian Hurley und Liz Hurley in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de