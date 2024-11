Diese zwei Stars kümmern sich wie Väter um Damian Hurley

Der angehende Regisseur Damian Hurley (22) hat in Arun Nayar und Hugh Grant (64) starke männliche Vorbilder in seinem Leben gefunden. Wie die Gala berichtete, stehen dem 22-jährigen Sohn der Schauspielerin Liz Hurley (59) die Ex-Partner seiner Mutter zur Seite. Während Damian in Modefragen und bei privaten Problemen auf den Unternehmer Arun zählen kann, hilft Hugh ihm bei beruflichen Fragen. Nach dem frühen Verlust seines biologischen Vaters Steve Bing (✝55) hat Damian in den beiden Persönlichkeiten seine Ziehväter gefunden.

Liz Hurley hat nach ihrer Trennung von Arun im Jahr 2010 ein gutes Verhältnis zu ihm bewahren können – dies ermöglicht Damian, bedeutende Familienmomente mit den beiden zu teilen. Feiertage und wichtige Anlässe verbringen sie häufig zusammen. Mit Hugh war Liz vor der Geburt von Damian 13 Jahre lang liiert. Liz machte ihren Ex anschließend zu Damians Patenonkel. Laut der Gala soll die Harmonie zwischen Hugh und Arun stimmen, weshalb Damian auf zwei starke, sich gegenseitig unterstützende Vorbilder bauen kann.

Die Verbindungen zu Arun und Hugh sind für Damian essenziell: Sein leiblicher Vater Bing wollte ihn zu Lebzeiten nicht anerkennen. Nach Bings tragischem Selbstmord im Jahr 2020 wurde Damian bitter enttäuscht, da er im Testament übergangen worden war. Glücklicherweise kann Damian auf die Unterstützung seiner Mutter Liz zählen, die zu all ihren Ex-Partnern freundschaftliche Beziehungen pflegt.

Instagram / damianhurley1 Arun Nayar, Damian Hurley und seine Mutter Liz

Getty Images Damian Hurley und Hugh Grant in London, 2024

