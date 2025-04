Elizabeth Hurleys Sohn unterstützt ihre Liebe zu Billy Ray

Elizabeth Hurley (59) und Billy Ray Cyrus (63) sorgten im April 2025 für ordentlich Wirbel im Netz, als sie am Osterwochenende ihre Beziehung öffentlich machten. Die Schauspielerin und der Country-Sänger teilten verliebte Fotos aus Tennessee. Während viele Fans kritisch auf Elizabeths neue Liebe blicken, bekommt sie von ihrem Sohn Damian Hurley (23) Rückendeckung. Wie Freunde der Familie gegenüber Hello! verrieten, ist der Promi-Spross begeistert von Billy Ray: "Damian liebt Billy Ray und freut sich sehr, seine Mutter glücklich und verliebt zu sehen."

Elizabeth und Billy Ray lernten sich 2022 kennen, als sie für den Weihnachtsfilm "Christmas in Paradise" gemeinsam vor der Kamera standen. Damals begegnete Damian dem Musiker zum ersten Mal – und war offenbar sofort beeindruckt. Freunde des Models berichten The Sun, dass Damian und Billy Ray sich rasch verstanden und Damian die Chemie zwischen seiner Mutter und dem Sänger früh bemerkte. "Damian hat Billy kennengelernt und ist ein sehr großer Fan von ihm. Sie haben sich am Set auf Anhieb verstanden. Alles, was er will, ist, dass seine Mutter glücklich ist und er hat die Funken zwischen ihnen sofort gesehen. Er freut sich sehr, dass sie es nun miteinander versuchen", erklärte ein Insider. Für Elizabeth habe die Zustimmung ihres Sohnes einen besonders hohen Stellenwert, da die beiden seit 23 Jahren ein enges Team sind.

Doch nicht nur Elizabeths Sohn gab der Romanze seinen Segen – auch die Freunde des Paares sollen begeistert von der Liaison sein. Zudem rechnen sie offenbar damit, dass die Turteltauben schon bald den nächsten Schritt gehen könnten. "Alle sagen, dass er der Richtige sein könnte, also seid nicht überrascht, wenn sie wieder heiratet", verriet ein Insider gegenüber The Sun und ergänzte: "Die Leute denken, dass Billy und Liz Welten voneinander entfernt sind, aber in Wirklichkeit sind sie sich sehr ähnlich. Sie haben viel gemeinsam und haben die gleichen Interessen."

Getty Images Damian und Elizabeth Hurley im April 2024

Instagram / elizabethhurley1 Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus im April 2025

