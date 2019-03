Was hat Jörn Schlönvoigt (32) mit Damenhygiene zu tun? Dank seiner Rolle in der Erfolgssendung GZSZ hat der Schauspieler etliche Fans. Auch auf seinen Social-Media-Kanälen kann er eine stolze Abonnenten-Anzahl verbuchen – allein auf Instagram sind es aktuell 365.000. Gelegentlich nutzt der Ehemann von Hanna Weig (23) diese Reichweite, um für Produkte wie Kaffee, Tee oder Männerdüfte zu werben. Doch warum empfahl Jörn seinen Followern jetzt, bestimmte Tampons zu kaufen?

Am vergangenen Sonntag pries er in einer Reihe von Instagram-Clips den Perioden-Helfer "Juno and me" an – und so mancher User dürfte sich gefragt haben, warum Jörn sich auf einmal für Frauenprodukte interessiert! Gegenüber Guten Morgen Deutschland klärte der Serien-Star die Aktion nun auf: Die Bio-Tampon-Marke gehört seiner Gattin Hanna! "Als Hanna eines Tages auf mich zukam und mich gebeten hat, für Tampons Werbung zu machen, dachte ich zuerst: 'Moment, ich kann doch keine Werbung für Tampons machen – ich bin doch ein Mann'", schilderte der 32-Jährige. Doch hinterher hätten seine weiblichen Fans ihn mit einer Menge Zuspruch überrascht.

Auch in Sachen Influencer-Karriere hilft Jörn seiner Partnerin, wo er nur kann: "Ich unterstütze Hanna in ihrem beruflichen Alltag dadurch, dass ich täglich Bilder von ihr mache", berichtete der Berliner weiter. Was haltet ihr von der ganzen Sache? Stimmt ab!

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn Schlönvoigts Tampon-Werbung

Getty Images Jörn Schlönvoigt und Hanna Weig

Instagram / hannaweig Hanna Weig, Unternehmerin und Influencerin

