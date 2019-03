Einmal mit den Größen der Rapper-Welt übers offene Meer schippern? Genau das ist nun möglich! Während die Backstreet Boys bereits seit 2010 regelmäßig auf Kreuzfahrtschiffen ihre Hits zum Besten geben, wenn der Dampfer in den Sonnenuntergang gleitet, sind die Fans von Cardi B (26) und Co. bisher nicht in diesen einzigartigen Genuss gekommen – bis jetzt. Das Schiff wird bereits im Juni ablegen und verspricht vor allem eines: Luxus und gute Musik!

Der “Days of Summer Cruise” soll laut People bereits am 28. Juni starten. Die viertägige Reise für die Begeisterten beginnt in Miami und soll in Nassau, die Hauptstadt der Bahamas, enden. Neben einem Spa-Bereich, einem Kasino, einem 24-Stunden-Buffet inklusive Speisen und Getränken erwartet die Teilnehmer unter anderem auch eine Tequila-Bar und exklusive Alkoholverkostungen. Musikalisch wird das Event der Extraklasse unterstützt durch Cardi und Post Malone (23) – und einige bisher nicht genannte Stargäste. DJ Khaled (43) übernimmt die Rolle des Hosts.

Ganz so günstig ist das Abenteuer auf hoher See allerdings nicht. Demnach beginnen die Preise für die Kabinen bei rund 1.250 Dollar (umgerechnet 1.110 Euro) bei einer Doppelbelegung. Nach oben ist dem offenbar keine Grenze gesetzt: Eine Suite kann bis zu 3.500 Dollar (umgerechnet etwa 3.100 Euro) kosten. Cardi selbst machte schon Werbung für “Days of Summer Cruise” auf ihrem Instagram-Kanal und animierte ihre Fans mit einem Clip dazu, sich schnell eine Kabine zu sichern.

Getty Images DJ Khaled bei den VMAs 2018

Getty Images Cardi B bei einer Valentinstagsparty in Los Angeles

Getty Images Post Malone bei der Coachella Republic Records Jägermeister Party

