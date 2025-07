Post Malones Sorgerechtsdrama: Ex-Freundin gibt in L.A. nach

Im April dieses Jahres beantragte Hee Sung Park, genannt Jamie, das alleinige Sorgerecht für ihren gemeinsamen Sohn mit Post Malone (30). Es bahnte sich ein erbitterter Rosenkrieg an. Doch der findet jetzt ein abruptes Ende – zumindest in Los Angeles. Informationen von TMZ zufolge soll Jamie den Antrag in der Stadt der Engel zurückgezogen haben. Das kommt einem Teilsieg für den Musiker gleich. Allerdings scheint der Streit damit noch nicht komplett ausgestanden. Post Malone soll derweil selbst Sorgerechtsanträge im US-Bundesstaat Utah eingereicht haben. Dort könnten er und seine Ex-Verlobte nun da weitermachen, wo sie in L.A. aufgehört haben.

Der Grund für den Ortswechsel könnte finanzielle Hintergründe haben. Denn in Los Angeles werden höhere Unterhaltszahlungen verlangt als in Utah. Noch soll Jamie nicht auf die Fortsetzung des Sorgerechtsstreits in einem anderen Bundesstaat reagiert haben. Der Unterhalt war allerdings schon zuvor in ihrem Antrag ein Thema. Sie forderte neben der Übernahme von Anwaltskosten auch Kindesunterhalt sowie das alleinige körperliche Sorgerecht für die dreijährige Tochter – Post Malone wollte sie ein Besuchsrecht einräumen. Laut den Unterlagen gab Jamie aber auch an, sich im Zweifel mit einem geteilten Sorgerecht zufriedenzugeben.

Schon im Mai betonte der einstige Rapper, dass die Verhandlung eigentlich in Utah und nicht in Kalifornien stattfinden müsse. Dort ziehe er seine Tochter groß, argumentierte er laut der Unterlagen. Auch deshalb sehe er die Zuständigkeit nicht bei einem kalifornischen Gericht. Jamie warf der "I Had Some Help"-Interpret vor, das Gericht getäuscht zu haben. Seiner Aussage nach habe die Kleine Utah nie verlassen und lebe dort seit ihrer Geburt. Zudem habe sie eine innige Bindung zu ihrem Kindermädchen, das ebenfalls dort lebe. Indem Jamie kurzfristig nach L.A. umzog und den Sorgerechtsstreit dort begann, solle sie hauptsächlich die höheren Unterhaltszahlungen anstreben. Sie habe das Mädchen zudem schnellstmöglich zu diversen Aktivitäten angemeldet, um den Anschein zu erwecken, sie lebe in Kalifornien.

Getty Images Post Malone, Juni 2024

Getty Images Post Malone, Sänger

Getty Images Post Malone, Musiker