Es sei der größte Betrugsfall, den das US-Justizministerium jemals auf dem Tisch hatte, heißt es vonseiten der US-Behörden. Neben Desperate Housewives-Star Felicity (56) Huffmann werden Dutzende Promis und Wohlhabende beschuldigt, ihre Kinder an Elite-Universitäten eingekauft zu haben. Darunter auch Schauspielerin Lori Loughlin (54), bekannt aus der Kultserie Full House sowie der Neuauflage Fuller House. Doch was sagen eigentlich ihre TV-Kollegen zu dem Fall?

Die halten sich eher zurück, ein direktes Statement hat bisher noch keiner der Stars abgegeben. Dennoch spekulieren Fans Fox News zufolge, ob einige zumindest indirekt eine Meinung dazu geäußert hätten. Andrea Barber (42) zum Beispiel, die in der alten und neuen Serie Kimmy Gibbler spielt, habe zwei Twitter-Meldungen geliked, die an dem Tag gepostet wurden, als der Betrugsskandal aufflog. In einem der Tweets schreibt ein User: "Ich werde nicht viel dazu sagen und du weißt, was ich meine, aber ich denke an dich und den Rest des 'Fuller House' Casts, während wir versuchen, die Ereignisse von heute zu verarbeiten."

Fans vermuten auch in der Insta-Story von Candace Cameron Bure (42) alias D.J. Tanner eine Botschaft. Sie teilte einen religiösen Text: "Barmherzigkeit: unverdiente Güte anstelle von Bestrafung. Auch wenn wir Sünder sind, die bestraft werden sollten, erhalten wir Gottes Güte wegen Jesus' Opfer am Kreuz." Der Rest des Casts wollte sich bisher allerdings auch auf Nachfrage nicht äußern.

Getty Images Lori Loughlin, "Full House"-Star

Anzeige

Getty Images Andrea Barber bei den Creative Arts Emmy Awards 2018

Anzeige

Getty Images / Jamie McCarthy Candace Cameron Bure bei der Elton John AIDS Foundation's Academy Awards Party 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de