Die Turteltauben wagten doch glatt bereits den nächsten Schritt! Seit letzten Sommer wissen Fans des Musik-Duos Bars and Melody: Sänger Charlie Lenehan (20) ist in festen Händen. In der YouTuberin Ana Lisa Kohler (20) hat das Goldkehlchen seine Traumfrau gefunden. Die zwei hatten sich vor einiger Zeit in der Schweiz kennen und lieben gelernt – und blicken nun in einer anderen Stadt in ihre gemeinsame Zukunft! Das Paar ist zusammengezogen und lebt jetzt in Deutschland!

Im Interview mit Boulewahr verrät Charlie: "Ja, es stimmt. Wir wohnen jetzt gemeinsam in Köln. Ana wollte gerne nach Deutschland. [...] Ihre Agentur sitzt in Köln. Mir war es letztendlich egal. Und wenn es für Ana Vorteile hat, komme ich ihr da gerne entgegen." In der Domstadt gefalle es den beiden bereits jetzt sehr, sehr gut – besonders die Vibes und Menschen hätten es ihnen angetan. Mittlerweile habe sich die Stadt am Rhein sogar zu Charlies Lieblingsstadt gemausert!



Das perfekte Örtchen zu finden, sei dem Paar unheimlich wichtig gewesen. "Ich bin achtzig Prozent des Jahres schließlich unterwegs. Und Ana reist schließlich auch viel. Aber umso wichtiger ist für uns eine Home-Base. Und die haben wir definitiv in Köln gefunden", freut sich Charlie. Dort mache das Zusammenleben mit seiner Liebsten besonders viel Spaß.

Instagram / ana.kohler Charlie Lenehan und Ana Lisa Kohler in Wien

Instagram / ana.kohler Charlie Lenehan und Ana Lisa Kohler

Instagram / realcharlielenehan Ana Lisa Kohler und Charlie Lenehan

