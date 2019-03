Cellulite ist für Models tabu – ganz besonders, wenn sie als Victoria's Secret-Engel die weltberühmten Unterwäschekollektionen präsentieren. Für Kelly Gale (23) war das jedoch ein Problem – wie sie verriet, hatte sie ein Problem mit der Orangenhaut. Dennoch hat die hübsche Schwedin die Laufstege dieser Welt erobert und hat es bis zur wohl höchsten Auszeichnung für ein Model geschafft. Und wie? Das hat die 23-Jährige jetzt verraten!

Kelly erzählt contactmusic.net von ihrem Leidensweg: "Als ich jünger war, hatte ich Cellulite an meinen Beinen und wollte sie loswerden. Also recherchierte ich, was gut für die Haut ist und sie weicher und fester macht". Sie habe entdeckt, dass Kaffee besonders gut gegen Cellulite helfen soll und experimentierte ein bisschen herum, bis sie schließlich ein eigenes Peeling kreiert hatte. Ihr Rezept plaudert sie daraufhin aus: "Ich benutze Kaffeesatz und Kokosnussöl gemischt mit Zypernöl und Zimt, denn diese beiden ätherischen Öle helfen der Haut, fester und schöner zu werden. Ich gebe das alles in das Kokosöl, vermische es mit dem Kaffeesatz und benutze das dann in der Dusche."

Für kaum eine andere Modenshow der Welt müssen die Models so gut in Form sein wie bei Victoria's Secret. Die Frauen unterziehen sich krassen Diäten und mehreren Fitnesseinheiten täglich, um bei der Show mitlaufen zu können.

Getty Images Kelly Gale bei einem Event, Februar 2017

Instagram / kellybellyboom Kelly Gale beim Pilates-Training

Getty Images Kelly Gale bei der Fashionshow von Victoria's Secret 2018

