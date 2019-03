Amy Schumer (37) schwebt seit über einem Jahr auf Wolke sieben: Die Komikerin machte im Februar 2018 ihre Liebe zum Koch Chris Fischer öffentlich – wenig später gab die Blondine dem Mann ihrer Träume auch schon das Jawort. Ihre Beziehung soll bald auch Nachwuchs krönen: Die Turteltauben erwarten ihr erstes Kind. Auf Social Media und in diversen Talkshows teilt der TV-Star regelmäßig Details zu seiner Partnerschaft mit seinen Fans. Nun geht die Bald-Mami mit einer bewegenden Offenbarung an die Öffentlichkeit: Ihr Mann leidet unter einer Form des Autismus'.

In ihrem bald erscheinenden Netflix-Special erklärt Amy in einer Bühnenshow ihren Zuhörern die Situation ihres Liebsten: "Mein Mann wurde mit dem Asperger-Syndrom diagnostiziert. Er hat eine Autismus-Spektrum-Störung und es gab schon früh Zeichen dafür." Bei dieser Form der tief greifenden Entwicklungsstörung haben die Betroffenen oft Schwierigkeiten beim Kommunizieren oder bei sozialen Interaktionen. Auch wenn für Amy Roberts Verhalten zu Beginn ihrer Liaison außergewöhnlich war, war genau dies der Grund, warum sie sich in ihn verknallt habe.

"Er sagt, was auch immer ihm in den Kopf kommt. Er hält alles so ehrlich. Er interessiert sich nicht für soziale Normen oder für das, was andere von ihm erwarten", gab Amy bewundernd über den Speisekünstler zu.

Getty Images Amy Schumer und Chris Fischer

Getty Images Amy Schumer, Komikerin

Instagram / amyschumer Chris Fischer und Amy Schumer

