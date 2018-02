Amy Schumer (36) und Chris Fischer wollen es wirklich wissen! Nur drei Tage nach ihrem offiziellen Outing als Paar lassen die Turteltauben die nächste Beziehungsbombe platzen: Die Gerüchte sind tatsächlich wahr – die Komikerin und der Koch haben geheiratet. In einem Traum in Tüll und mit prominenten Gästen an ihrer Seite wagt die Blondine den Sprung ins Ehe-Abenteuer – und zwar ohne Überraschungsgast im Bauch!