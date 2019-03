Claudia Gottwald schwebt derzeit auf Liebes-Wolke sieben! Kurz nach dem Ende der diesjährigen Staffel von Der Bachelor verkündete die ehemalige Rosen-Anwärterin, dass sie mittlerweile in festen Händen ist. Anstatt vor der paradiesischen Küste Mexikos fand die Flugbegleiterin das große Liebes-Glück fast vor der eigenen Haustür: Ihren Jan lernte sie in einem Bautzner Fitnessstudio kennen. Jetzt veröffentlicht die 26-Jährige ein erstes gemeinsames Pic mit ihrem Liebsten!

Auf ihrer Instagram-Seite postet Claudia ein Turtel-Foto, auf dem sie sich eng an ihren neuen Freund schmiegt. "Jetzt habe ich mir so viel Mühe mit den Mauern um mich herum gegeben. Und dann kommst du und hängst da einfach bunte Bilder an die Wand", kommentiert die studierte Diplombetriebswirtin. Die Brünette scheint es bereits mächtig erwischt zu haben: Mit den Hashtags #inlove und #dankedassesdichgibt hat die ehemalige TV-Junggesellin den Post mit einem Liebesbeweis versehen.

Auch ihre Follower zeigen sich völlig aus dem Häuschen über ihre neue Liebe. "Ihr seid so goldig. Ganz viel Glück euch", schreibt ein User. Ein anderer kommentiert mit: "Das hast du so verdient."

Instagram / claudiii__g Claudia Gottwald im September 2018

Instagram / claudiii__g Claudia Gottwald im Februar 2019

Instagram / claudiii__g Claudia Gottwald 2019

