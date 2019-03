Das Internet kann ein hartes Pflaster sein. Mad Men-Star Christina Hendricks (43) gilt gemeinhin als taffe Frau, hat aber auch ihre zarten Seiten. Zum Glück ist sie sich dieser Tatsache bewusst und versteht es perfekt, die notwendigen Vorkehrungen zu treffen. Eine davon: Wer sich mit ihr streiten will, muss das schon persönlich tun. Wer die schöne Amerikanerin nämlich auf Facebook, Twitter und Co. sucht, der sucht sie dort umsonst.

Auf die Frage, warum sie die sozialen Medien weitgehend meidet, erklärt Christina bei Busy Tonight des US-TV-Senders E!: "Ich zeige Reaktionen darauf. Ich denke, ich bin sehr sanftmütig und glaube, es würde meine Gefühle verletzen." Dann fügt sie noch hinzu: "Ich denke auch, ich könnte davon in Besitz genommen werden." Für Aufsehen hatte Christina zuletzt in der Amazon Prime-Serie "The Romanows" gesorgt, deren Drehbuch von "Mad Men"-Erfinder Matthew Weiner (53) stammt. Dort verkörpert sie Zarin Alexandra und sorgt an der Seite von Schauspielerin Isabelle Huppert in vielen Szenen für große TV-Kunst.

Mit ihrer Rolle in der Serie "Mad Men" gelang dem charismatischen Rotschopf der Durchbruch. Als Sekretärin Joan Holloway raubte sie mit verführerischen Kurven so manch einem den Atem.

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Christina Hendricks bei den AMC Feierlichkeiten anlässlich der letzten sieben "Mad Men"-Folgen

Splash News Christina Hendricks, Schauspielerin

Getty Images Christina Hendricks, Schauspielerin

