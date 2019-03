Ist Baby Nummer fünf unterwegs? Schon seit einigen Wochen wird spekuliert, dass Heidi Klum (45) und ihr Verlobter Tom Kaulitz (29) ihr erstes gemeinsames Baby erwarten. Aktuelle Auftritte der Model-Mama heizten diese Spekulationen zuletzt noch mehr an. So versteckte sie ihre Körpermitte bewusst unter lockerer Kleidung und legte ihre Hand immer wieder schützend auf den Bauch. Mit ihrem neusten Clip in den sozialen Medien scheint sie jetzt das Geheimnis zu lüften.

Die 45-Jährige postete auf ihrem Instagram-Profil vor wenigen Stunden ein kurzes Video, das sie bei einem Fotoshooting zeigt. Besonders auffällig an diesen Aufnahmen ist der nicht zu übersehende, gewölbte Bauch des Topmodels. Ob das nun der endgültige Beweis für ihre Schwangerschaft ist?

Ihre rund sechs Millionen Follower sind sich jedenfalls sicher: Da ist Nachwuchs unterwegs! Ein Fan kommentierte den Clip siegessicher: "Dann ist es ja jetzt wohl raus. Da ist ja ein Babybäuchlein zu sehen." Was denkt ihr, bestätigt Heidi damit jetzt endgültig eine erneute Schwangerschaft? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Heidi Klum im März 2019 in Los Angeles

Getty Images Heidi Klum in Los Angeles, 2019

Instagram / heidiklum Heidi Klum bei einem Fotoshooting, März 2019

