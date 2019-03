Ist sie schwanger – oder ist sie es nicht? Bereits seit Monaten halten sich hartnäckig die Gerüchte, die Germany's next Topmodel-Chefin Heidi Klum (45) und ihr Freund Tom Kaulitz (29) würden Nachwuchs erwarten. Der neuste Auftritt des Models bei den iHeart Radio Music Awards in Los Angeles gab jetzt erneut Anlass zu Spekulationen. Versuchte die Blondine mit ihrem weiten Kleid etwa einen Babybauch zu verstecken?

Auf dem roten Teppich der Preisverleihung präsentierte sich die 45-Jährige den anwesenden Fotografen am vergangenen Donnerstag in einem locker sitzenden und weit geschnittenem Kleid mit Leoprint. Das Outfit war dabei so raffiniert geschnitten, dass Heidi darunter problemlos ein leicht gewölbtes Baby-Bäuchlein hätte verstecken können.

Die Vierfach-Mama selbst äußerte sich bislang noch nicht öffentlich zu den immer wieder aufkeimenden Gerüchten, zeigte sich in letzter Zeit aber auffällig oft in weit ausgestellten und ausladenden Kleidern. Verbirgt sie darunter womöglich ein süßes Geheimnis? Was meint ihr, erwarten die Blondine und der Gitarrist ein Baby? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im Februar 2019 in Beverly Hills

Getty Images Heidi Klum im März 2019 in Los Angeles

Getty Images Heidi Klum im März 2019 in Kalifornien

